Il sindaco di Montecatini Val di Cecina: "Ferrovia Pisa - Volterra, opportunità da non perdere"

"Ho partecipato con grande interesse ieri alla giornata di studio promossa a Cecina dalla Fondazione CRV per la riattivazione ad uso turistico della linea ferroviaria Pisa-Volterra".

Così Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Val di Cecina.

"Il ritorno del treno a Volterra infatti significherebbe dare una nuova dignità e sicurezza all'intera tratta ferroviaria che rinascerebbe, portando certezze di collegamenti e di orari in tutta la Valdicecina inclusa la stazione di Ponteginori. Il collegamento poi con il capoluogo, oggi incredibilmente difficoltoso, potrebbe migliorare sensibilmente e questo è un dato non da sottovalutare".

"Ci tengo pertanto a ringraziare il Presidente Roberto Pepi per l'interesse e per averci invitato, così come ringrazio le associazioni e tutti coloro che da anni si battono per le nostre infrastrutture. Un grande grazie anche ai miei colleghi sindaci, presenti in massa a testimoniare l'interesse di tutta la Valle, i Professori Maggi e Antonelli delle Università di Siena e Pisa, e gli onorevoli Potenti e Tenerini, che non hanno fatto mancare la loro vicinanza".

"Adesso è il momento dell'unità e anche del lavoro, affinché si possano trovare le soluzioni più opportune per fare in modo che il Ministero e la Regione Toscana possano confrontarsi e trovare le modalità migliori per il ripristino e adeguamento della ferrovia. Le opportunità che ci vengono offerte oggi dalla Legge 128/2017, in merito alle disposizioni per l'istituzione delle ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso in aree di pregio non possono non essere colte da chi oggi è chiamato a governare il nostro territorio".

"Avendo compreso quanto questo tema sia sentito dagli operatori turistici, dai cittadini, e anche dagli amministratori, sono certo che non mancheranno opportunità per accelerare la realizzazione di una progettualità adatta a reperire i finanziamenti che potrebbero arrivare. La Valdicecina oggi non ha più tempo da perdere, e noi non possiamo andare oltre: chiedo pertanto a tutti solo di fare presto, nel comune interesse di ricollegarsi alla rete ferroviaria nazionale".

Fonte: Ufficio Stampa