Incidente mortale nella notte a Firenze. In via Gioberti alle 2 sono entrati in collisione una vecchia Fiat Panda e una moto. L'auto si è ribaltata e il conducente purtroppo è morto. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con i cuscini di sollevamento per liberare il conducente, poi il medico inviato con l'ambulanza ha constatato il decesso. Altre due persone che si trovavano a bordo della moto sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso.