Intreccio delle erbe palustri, sold out per il corso a Larciano

Sold out per il corso di intreccio delle erbe palustri. Come comunicato dal comune di Larciano, organizzatore dell'iniziativa in collaborazione con il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del padule di Fucecchio Onlus, Associazione Intrecci Onlus e contributo della Regione Toscana, i posti messi a disposizione per il corso (n.15) sono

andati esauriti in pochi giorni.

La raccolta delle erbe palustri e la loro successiva lavorazione hanno costituito per secoli, almeno fino al secondo dopo guerra, una delle attività più tipiche del Padule di Fucecchio, che nei vari luoghi della zona umida avveniva secondo metodi comuni, sulla scorta di antichi saperi tradizionali che si erano tramandati nel tempo. La lavorazione della "cannella", del "sarello" e della "sala", della "gaggia" e di altre erbe o arbusti caratteristici della palude si concretizzava nella realizzazione di molteplici manufatti per l’uso quotidiano e familiare: per esempio il "sarello" e la "sala", carici che crescono spontaneamente nell’area umida, venivano utilizzati per l’impagliatura di sedie e fiaschi, ma anche per cesti, borse e "cappellotti" per le damigiane.

Il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio e l’Associazione Intrecci si propongono di preservare la memoria storica della lavorazione delle erbe palustri, cercando di trasmettere alle nuove generazioni non solo le conoscenze, ma anche le competenze tecniche per la prosecuzione di una attività tradizionale che rischia di scomparire per sempre. Per maggiori informazioni sulle attività che si svolgono presso il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio inviare una mail all’indirizzo: fucecchio@zoneumidetoscane.it e visitare il sito: http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricerca-documentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio.