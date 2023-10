La prossima domenica, Pescia Antiqua da record nel centro storico della città

Sarà una edizione molto ricca di bancarelle e di tante cose curiose e interessanti quella di PESCIA ANTIQUA in programma domenica 22 ottobre , a partire dalle ore 9, nel centro storico cittadino, con gli espositori collocati da sotto il palazzo municipale fino a piazza Matteotti.

Sarà una edizione particolarmente curata, organizzata per settori, con l'antiquariato selezionato e quello cartaceo esposti nella centralissima piazza Mazzini, i prodotti alimentari tradizionali in borgo della Vittoria ed il mercatino dell'usato e del riuso nelle restanti vie Andreotti, Ricasoli e Bonvicini e piazza Matteotti.

Tanti operatori hanno quindi scelto di venire ad esporre le proprie mercanzie a Pescia, consolidando

il ruolo di manifestazione di riferimento che ha raggiunto Pescia Antiqua a livello regionale ed oltre, dopo 14 anni di ininterrotte edizioni, sempre puntuali alla quarta domenica di ogni mese.

Un grande lavoro organizzativo, di comunicazione e di ricerca degli espositori che in tutti questi anni, ha visto coinvolti, in un incessante lavoro unitario, da una parte l'Amministrazione Comunale e dall'altra l'associazione culturale Pinocchio 3000 che ha gestito tutte le fasi produttive.

Domenica prossima, appassionati e semplici curiosi, avranno tante cose da guardare, oggetti strani da ammirare e studiare, e poi mobili e soprammobili, stampe, quadri, fumetti, riviste, dischi, cd e musicassette, macchine fotografiche, grammofoni e giradischi, oggetti sacri, utensili appartenuti alle passate generazioni, numismatica e filatelia, cimeli militari e tanta oggettistica di ogni tipo e pregio.

Ricercatissimo e sempre più frequentato anche il mercatino dell'usato e del riciclo dedicato prevalentemente al vintage, dove è possibile trovare anche cose firmate a basso costo.

Tutti potranno dedicarsi un oggetto per arricchire la propria collezione o per fare un regalo diverso dal solito e vivere da protagonisti una piacevole giornata autunnale in città.

Coordinati dall'ufficio cultura del comune, apertura gratuita del Palagio, della gipsoteca dedicata alle sculture di Libero Andreotti e del museo civico con i suoi preziosi capolavori.

Per rendere ancora più piacevole lo scegliere di venire a visitare Pescia e la manifestazione, domenica ci sarà anche la tradizionale FESTA DELLE CASTAGNE che il rione San Michele organizza nel giardino del Conservatorio con inizio alle ore 15 con frugiate, necci con ricotta e nutella e vin brulè.

Per accogliere tutti nel migliore dei modi, sarà potenziata l'offerta gastronomica dei ristoranti proponendo piatti tipici della cucina popolare pesciatina, mentre i bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e paninoteche effettueranno il servizio anche ai tavoli esterni.

Parcheggi pubblici gratuiti per tutti, compresi quelli blu, di solito a pagamento.

Info: 0572 1913547

Fonte: Ufficio Stampa