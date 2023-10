Lavori a Vinci: divieto di transito temporaneo in via Cino da Pistoia

Il Comune di Vinci ha istituito un divieto di transito, in via Cino da Pistoia, nel tratto compreso tra l'intersezione di via Gremigneto e quella con via Belvedere. Il provvedimento, dovuto alla realizzazione di lavori di riqualificazione, è valido dalle ore 8 alle 20 del 20 ottobre e dalle 8 alle 19 del 26 ottobre. La segnaletica indicherà il divieto di transito: in caso di urgenza, emergenza e soccorso sarà comunque garantito il passaggio.

Nel dettaglio ci sarà un preavviso di strada chiusa in via Pistoiese (all'intersezione con via di Faltognano e all’intersezione con via Orbignanese), in via Calvi (all'intersezione con via Pierino da Vinci), via Giovanni XXIII (all'altezza del numero civico 47), allo spartitraffico di via Lamporecchiana (all'intersezione con via Vallicella), alla rotatoria di via Cerretana (incrocio con via Collinare) e alla rotatoria di via dei Martiri (incrocio con via Provinciale di Mercatale).

“A coloro che transiteranno nella zona il 20 e il 26 ottobre chiediamo pazienza e attenzione”, spiega l'assessore alla mobilità del Comune di Vinci Vittorio Vignozzi.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa