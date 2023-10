Lezioni di musica gratuite a Montelupo: arriva School of Rock per gli studenti delle primarie

Il Comune di Montelupo Fiorentino propone anche quest’anno il progetto School of Rock, che aveva riacquistato continuità soltanto lo scorso anno, dopo l’interruzione forzata a causa del Covid. Famiglie e bambini potranno quindi usufruire nuovamente di questo servizio, che è al tempo stesso prolungamento del tempo a scuola e opportunità di crescita.

Una rilevazione tramite questionario online ha confermato un ottimo livello di gradimento per l’edizione dello scorso anno, sia da parte degli adulti che dei più piccoli.

L’idea di School of Rock era nata in seguito all’indagine Quello che le donne non dicono,(condotta su ben 300 donne che vivevano e\o lavoravano sul territorio montelupino), da cui era emersa l’esigenza di conciliare più facilmente i tempi tra lavoro e famiglia.

I ragazzi potranno prolungare di un’ora la loro permanenza nei locali scolastici in continuità con l’orario di lezione, rispondendo anche alle necessità emerse sul territorio.

Non si tratta però di un corso specifico per l’apprendimento di uno strumento, quanto invece di un laboratorio collettivo per familiarizzare con la musica. Gli educatori del CAM coordineranno tutto il percorso, invitando a far gruppo, a cimentarsi in esercizi d’ascolto, a confrontarsi con esperimenti di ritmo e di suono, a immergersi in prove compositive. Verrà data prova del bagaglio acquisito, restituendolo in un saggio finale.

Per i bambini di quinta, dislocati alla Baccio, è previsto il Pedibus con i volontari Auser per spostarsi verso la Hack.

Sarà possibile iscriversi dal 17 al 24 ottobre, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it, allegando il modulo di iscrizione compilato e firmato, nonché i documenti d’identità di entrambi i genitori. L’inizio del doposcuola è previsto per lunedì 6 novembre.

Nel caso in cui dovessero arrivare più domande rispetto al numero di posti disponibili, la selezione avverrà secondo l’ordine temporale di invio.

Il doposcuola prenderà ufficialmente avvio il 6 novembre. Nessun costo sarà a carico delle famiglie.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla Biblioteca di Montelupo (MMAB, Piazza Vittorio Veneto 11), tel. 0571 – 15 90 352

«Uno studio realizzato da Anci qualche anno fa proprio sulla conciliazione dei tempi ha messo il luce come le differenze tra donne e uomini nella partecipazione al mondo del lavoro sono notevoli e in Italia appaiono più accentuate rispetto alla media europea.

Uno degli aspetti che concorre a questa disparità è sicuramente il fatto che il ruolo di accudimento e cura cade in buona parte, ancora, sulle spalle delle donne. - fa presente l’assessora alle Pari Opportunità, Stefania Fontanelli - Preso atto che occorre mutare l’approccio culturale che sta alla base di tale dispartià, l’amministrazione comunale da alcuni anni si impegna per sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi anche con progetti che possano all’apparenza sembrare piccoli, ma la cui ricaduta in termini di benessere è importante.

School of rock persegue questo obiettivo, ma con un ulteriore elemento di valore: offrire ai ragazzi un tempo extra a scuola che permetta loro di sperimentare cose nuove».