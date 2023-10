Lions in piazza, un giorno di visite gratuito a Scandicci

Visite mediche specialistiche gratuite per tutti grazie a “Lions in piazza”, sabato 21 ottobre 2023 dalle 9 alle 18,30 in piazza Resistenza. L’iniziativa di prevenzione sanitaria è organizzata da Lions Club International e Lions Club Firenze Scandicci, assieme a Croce Rossa Italiana, Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci, studi medici Lilium, e in collaborazione con Istituto di istruzione superiore Russell Newton, Lila, Mita Made in Italy Tuscany Academy, Centro Gianfortuna riabilitazione e fisioterapia. Lions in piazza ha il patrocinio del Comune di Scandicci.

Queste le visite medico specialistiche a disposizione: ecografia carotidea, endocrinologia, podologia, cardiologia ecg, agopuntura, ginecologia, proctologia, oculistica oct misurazione della vista, osteopatia, nutrizione, pneumologia, internista, dermatologia, psicologia, test findrisc per valutazione rischio diabete.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare nei giorni precedenti in orario 14,30-16,30 il numero 3663057164.

A “Lions in piazza” partecipa anche Cso Costruzione Strumenti Oftalmici, con la propria Clinica Mobile rinnovata: per tutta la durata dell’evento, sabato 21 ottobre dalle 9 alle 18,30 in piazza Resistenza, un medico oculista e personale dell’azienda sono a disposizione per effettuare controlli visivi gratuiti funzionali a percorsi di prevenzione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa