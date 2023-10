Luigi Fedele va in congedo. Dopo 32 anni lascia il comando della stazione dei carabinieri

Il Luogotenente Carica Speciale Luigi Fedele va in pensione.

Fedele è stato il comandante della stazione di Santa Luce per 32 anni e da pochi giorni è entrato in congedo, dopo avere costruito e mantenuto un rapporto solido con la comunità.

Campano, Fedele è entrato nell'Arma dei Carabinieri a 18 anni, prestando il proprio servizio a Chiavenna (SO). Nel 1991 è passato al comando della stsazione di Santa Luce, per rimanerci fino a pochi giorni fa.

Nella cerimonia di congedo, Fedele è stato ringraziato dal Comandante provinciale di Pisa.