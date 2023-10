Mercato di abiti vintage a Prato in sostegno della Fondazione File

Prato Vintage Market, novità dell’agenda autunnale di eventi pratesi, è il mercato di raccolta fondi dedicato all'abbigliamento vintage di alta qualità e organizzato da File, Fondazione Italiana di Leniterapia.

L’iniziativa, ad ingresso libero, avrà luogo all’Officina Giovani, in Piazza dei Macelli a Prato, sabato 21 e domenica 22 ottobre, con orario 11-19.

All’interno viene offerta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo, di alta qualità. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati da privati sostenitori e da alcuni negozi del settore.

Come per l’analogo evento fiorentino (il Florence Vintage Market), sempre organizzato da File e giunto alla sua 8° edizione, anche il Prato Vintage Market è qualcosa di più di un appuntamento con lo stile e la moda d’altri tempi: è un appuntamento con la solidarietà.

I fondi raccolti, infatti, contribuiscono a sostenere File e il servizio di cure palliative e supporto psicologico offerto ai malati gravi e alle loro famiglie anche sul territorio pratese e all’interno dell’Hospice “Fiore di Primavera”.

File, Fondazione Italiana di Leniterapia, da oltre 20 anni offre cure palliative gratuite a domicilio, nelle città di Firenze e Prato, negli Hospice del territorio e presso l’Ospedale di Careggi. Le équipe sanitarie e i volontari di File accompagnano chi non può guarire in un percorso di cura personalizzato, in cui vengono leniti il dolore e la sofferenza fisica, senza trascurare gli aspetti psicologici, relazionali, sociali, spirituali. E aiutano anche i familiari dei malati, orientandoli e coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi dell’assistenza, supportandoli anche dopo la perdita del proprio caro.

Info: 055 200 1212 - https://www.leniterapia.it/event/prato-vintage-market/

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1770417286818096/

Fonte: Ufficio Stampa