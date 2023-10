Morì nell'auto guidata dal marito, rinvio a giudizio per omicidio

Potrebbe non essere stato un incidente quello in cui, nell'ottobre 2022, perse la vita Anna Lucarini, 58 anni agente di polizia municipale. L'auto sulla quale si trovava la donna, guidata dal marito, finì contro un albero per poi incendiarsi. Adesso, come riportato dai quotidiani, il pm Sara Polino chiama in causa proprio il marito della donna, Daniele Mazzolini, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio aggravato.

In base alle indagini, fu lui a dirigere volontariamente l'auto a forte velocità contro l'albero senza frenare, dopo una lite mentre lui era al volante, per di più in stato di ebbrezza. La moglie avrebbe voluto separarsi, e questo elemento costituirebbe il movente. Nel sinistro l'uomo rimase ferito e fu ricoverato in ospedale. Forse l'intento era quello di uccidere la moglie e togliersi lui stesso la vita. Nella mattina di ieri il giudice Antonia Aracri, al termine dell'udienza preliminare a Lucca, ha disposto a suo carico una perizia psichiatrica aggiornando l'udienza al prossimo 13 novembre. In aula erano presenti anche la figlia e la sorella della vittima, assistite come parte civile. Da parte della famiglia, la convinzione è sempre stata che non si fosse trattato di una fatalità.