Passeggiate Letterarie, prossimo evento a Cerreto dedicato a Emma Perodi

Occasione per donare al visitatore una nuova chiave di lettura del territorio, le Passeggiate letterarie vogliono stimolare il visitatore a vivere il luogo non soltanto come un paesaggio ma come una vera e propria fonte di conoscenza, attraverso la valorizzazione della vocazione artistica del territorio, di chi l’ha vissuto e abita.

Le Passeggiate Letterarie sono un’iniziativa promossa da una rete di associazioni culturali di Cerreto Guidi, con il patrocinio dell’ Amministrazione comunale.

Il prossimo evento, una Passeggiata letteraria dedicata a Emma Perodi, si terrà domenica 22 ottobre, con ritrovo alle ore 15.00 davanti all'Ufficio turistico/Pro Loco di Cerreto Guidi.

La passeggiata, che si svolgerà nelle campagne prospicienti Cerreto Guidi, si concluderà intorno alle ore 17.00 nella biblioteca comunale, dove si terrà la rappresentazione scenica "Emma Perodi e i briganti di Cerreto Guidi" a cura di Daniela Mancini e della Compagnia teatrale "La Maschera".

Per info e prenotazioni:

Ufficio turistico Pro Loco 0571 55671: info@prolococerretoguidi.it

Ufficio Cultura e Turismo del Comune: 0571 906225; cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa