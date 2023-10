“Premio Firenze e il Lavoro”, un riconoscimento anche per le realtà fucecchiesi

Un riconoscimento nato negli anni '50 che ogni anno premia le aziende dell'area fiorentina che si sono particolarmente distinte per resilienza, tenacia, capacità di innovazione e applicazione di best practice. Fra le 60 aziende che lunedì 16 ottobre hanno ricevuto il “Premio Firenze e il Lavoro”, promosso dalla Camera di Commercio di Firenze, si è distinta “La Fonte del Gelato – Bottega Artigiana dal 2004” di Ilaria Scarselli e Morena Manzi, premiata nella categoria imprenditoria femminile dalla vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini e dal presidente di Confesercenti Firenze Claudio Bianchi.

Alla premiazione hanno preso parte, oltre al presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi, anche il segretario generale Giuseppe Salvini, tutti i rappresentanti istituzionali dei Comuni premiati e delle categorie economiche partecipanti e l’ex calciatore viola Giancarlo Antognoni, ospite d'eccezione.

Il riconoscimento ha raccolto la candidatura di 152 imprese appartenenti a 4 categorie: start up, imprenditoria giovanile, imprenditoria femminile e imprese storiche. Un grande risultato, dunque, per “La Fonte del gelato”, nata nel 2004 a Fucecchio nella sede di piazza La Vergine e poi cresciuta fino ad aprire, nel 2016, una seconda bottega anche a Bassa, nel Comune di Cerreto Guidi. Ilaria Scarselli, la maestra gelatiere, basa il suo lavoro sulla conoscenza, sulla formazione e sul confronto, al fine di riuscire ad interpretare le richieste dei clienti e trasformarle in gusti di gelato e leccornie che spaziano dalla tradizione alle nuove tendenze, sia per quanto riguarda i sapori che le consistenze. Tanti i premi finora ricevuti nella sua carriera: due volte prima classificata al Gelato Festival (Amsterdam e Firenze), terza classificata allo Sherbeth di Palermo e unica donna gelatiere ad aver ricevuto il premio “Carlo Pozzi”, oltre a quello di “Miglior Gelatiere Donna d’Europa”. Al suo fianco Morena Manzi, co-titolare e anima che guida il banco, e uno staff a prevalenza femminile, che costantemente si impegna a soddisfare le richieste del pubblico e a supportare tutte quelle fasi di preparazione e logistica che portano al risultato finale della vendita.

“È un onore ricevere questo riconoscimento - commentano Ilaria e Morena -, dimostrazione tangibile che l’impegno e la continua attenzione e ricerca che mettiamo nel nostro lavoro sono parte della forza del successo. L’altra parte, che riteniamo essere quella fondamentale, è lo spirito di squadra profuso con tutte le nostre collaboratrici. Questo ci permette di avere una visione più ampia e un’organizzazione più solida per affrontare e gestire tutti i fronti. Oggi un’impresa che vuole stare sul mercato non può lasciare niente al caso. Per farlo, non ha bisogno di dipendenti ma di persone che condividono e si impegnano per far crescere un progetto, un ideale comune. Questa è l’anima che ormai da anni ci porta ogni giorno a produrre gelato artigianale e a comunicare ai clienti tutto l’amore, la passione e la ricerca che applichiamo nel trasformare un qualsiasi ingrediente in gelato”.

"È una grande soddisfazione per tutta la città di Fucecchio - ha aggiunto la vicesindaca Emma Donnini - essere presenti ad una cerimonia così significativa a fianco delle amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Firenze, alla Camera di Commercio e alle 60 aziende presenti. E' stato bello festeggiare i successi di una azienda al femminile diventata punto di riferimento per i cittadini fucecchiesi e non solo, grazie alla qualità dei loro prodotti e alla capacità di trasformarsi sperimentando sempre novità gastronomiche. Brave!"

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio