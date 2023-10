Scritte contro Israele al polo universitario di Novoli

Tre scritte contro Israele sono comparse sui muri degli edifici del polo universitario fiorentino di Novoli. A denunciarlo è l'associazione Italia-Israele Firenze, che ha informato sul contenuto delle scritte: “Con la resistenza palestinese”, “Ucraina vs Russia=resistenza. Palestina vs Israele=terrorismo???” e “Israele stato assassino. Morte all'imperialismo”. Una quarta scritta si trova all'entrata del sottopassaggio di viale Morgagni e riporta “Israele nazista”.

"Le segnalazioni vengono dagli studenti israeliani che sono molto preoccupati per il clima pesante che avvertono e per il fatto che l'università non stia facendo niente per condannare gli atti di terrorismo di Hamas - ha affermato Silvia Guetta, membro del consiglio direttivo dell'associazione Italia-Israele di Firenze -. Ho informato la rettrice che mi ha fatto rispondere dalla segreteria che avrebbe provveduto a cancellarle”.

“L'Università di Firenze deve essere un luogo dove tutti gli studenti si sentano liberi di esprime le proprie opinioni e che nessuno senta il peso di essere cittadino israeliano" ha dichiarato Emanuele Cocollini, presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze.

Al momento, alcune aule del polo universitario risultano occupate dagli studenti dei collettivi di sinistra.