Sgombero in viale Gramsci a Firenze, l'immobile era occupato dal collettivo Corsica 81

In corso dalle prime ore del mattino l’operazione di sgombero coordinate dalla Questura e condotte dalle Forze dell’ordine per liberare l’immobile, di proprietà privata, a Firenze in viale Gramsci n. 35, occupato abusivamente dai militanti del Collettivo dell’ex occupazione dell’immobile di Via Ponte di Mezzo n. 32, già collettivo “Corsica 81”.

L'operazione era stata decisa in una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

Le modalità operative dell’escomio sono state demandate al tavolo tecnico presso la Questura, d’intesa con Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed allargati alla presenza di Vigili del Fuoco e Polizia locale.

Fonte: Prefe