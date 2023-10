Sicurezza sul territorio, raccolta firme della Lega a Fucecchio

Domani la Lega torna in piazza a Fucecchio per raccogliere le firme per avere più sicurezza sul territorio, per avere militari del contingente Strade Sicure con funzioni di agente di polizia sul territorio comunale - soprattutto nelle zone collinari delle Cerbaie - e per la certezza e l'effettività della pena.

La sottoscrizione della petizione avrà luogo dalle ore 9 alle ore 13, in piazza XX Settembre, all'ingresso del Mercato Settimanale (lato Bar Giuliano).

Marco Cordone, segretario Leghista di Fucecchio, informa che la petizione è aperta a tutti i cittadini di qualsiasi colore politico, partendo dal presupposto che "un Movimento Politico come la Lega di Matteo Salvini deve fare cose che interessino concretamente la gente".

A raccogliere le firme con Cordone, che è anche il candidato a sindaco di Fucecchio proposto dalla Lega, ci saranno, tra gli altri, i componenti della segreteria politica Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi.

Fonte: Ufficio Stampa