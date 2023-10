Il campione di ciclismo Simone Velasco premiato in Consiglio regionale

In sala Gonfalone a palazzo del Pegaso si è svolta la cerimonia di conferimento delle Ali del Pegaso al campione italiano di ciclismo Simone Velasco. Sono intervenuti Stefano Scaramelli vicepresidente dell’Assemblea legislativa toscana e Marco Landi portavoce dell’opposizione. In un video, i saluti del sindaco di Marciana Simone Barbi e del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Viene dall’isola d’Elba il nuovo campione italiano dei professionisti. È Simone Velasco, 27 anni, nato a Bologna, che corre per l’Astana: ha vinto a Comano Terme (Trento) la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Papà Gabriele è dell’isola d’Elba e aveva una scuola di vela, mamma Elisa è emiliana.

“Un motivo di grande orgoglio avere un campione italiano di ciclismo – ha detto il vicepresidente Stefano Scaramelli – Riuscire a vincere una corsa così impegnativa è segno di talento e maturità sportiva, e il riconoscimento che gli assegniamo oggi è il giusto omaggio da parte del Consiglio regionale della Regione Toscana. Simone Velasco indosserà questa maglia per un anno, in tutte le corse a cui parteciperà in Italia e all’estero, portando il nome della Toscana e dell’Isola d’Elba in giro per il mondo.”

“Simone Velasco è un orgoglio toscano e rappresenta nel modo migliore la grande tradizione del ciclismo toscano – ha detto Marco Landi portavoce dell’opposizione – ed essendo di origine elbana non può che rappresentare i valori dello sport al massimo livello possibile. Un ragazzo che si sta affermando a livello internazionale e che diventa un esempio per tanti ragazzi che praticano questo meraviglioso sport. Gli auguriamo grandi successi futuri e dobbiamo ricordare la sua passione e il suo percorso iniziato da giovanissimo che gli ha permesso di raggiungere oggi dei risultati così esaltanti.”

“Vorrei fare le mie congratulazioni a Simone Velasco – ha detto in un collegamento video Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale assente per un impegno istituzionale in Germania – per i tuoi successi e spero che l’incidente che hai avuto si risolva presto permettendoti di tornare a gareggiare al più presto. Le Ali del Pegaso è un premio che abbiamo istituito per dare un riconoscimento ai migliori giovani della nostra regione, per dare un messaggio di speranza e futuro. La Toscana è terra di ciclismo, il prossimo anno ospiterà due tappe del Giro d’Italia e il Tour de France partirà da Firenze. Il premio a Velasco è il giusto riconoscimento ad un atleta che è riuscito ad affermarsi e porta il nome della Toscana in giro per il mondo. Diventa un esempio per i nostri giovani che si avvicinano al ciclismo, uno sport positivo e che permette di conoscere i nostri meravigliosi territori. Spero di incontrarti presto di persona e ti faccio i migliori auguri per i tuoi futuri successi.”

“Un onore avere questo riconoscimento da parte della Regione Toscana –ha detto Simone Velasco – in questo anno magico, dove ho raggiunto risultati importanti, come la maglia tricolore che rappresenta un grande traguardo raggiunto. Portare la maglia dell’Italia nelle varie corse è un grande onore e porta ad impegnarsi al massimo per essere all’altezza delle aspettative. Quando ho vestito la maglia azzurra ho cercato sempre di rispondere al meglio delle mie possibilità e pensando alla stagione futura stiamo valutando l’ipotesi di partecipare alle due grandi corse a tappe: Giro d’Italia e Tour de France.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa