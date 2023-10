Spaccio di droga a Viareggio: un arresto e una denuncia

Questo un 27enne, marocchino, senza fissa dimora, è stato arrestato dal personale dal commissariato di Viareggio, dopo essere stato sorpreso a spacciare all'interno della Pineta di Ponente, nella zona compresa tra via Marco Polo e via Zara. Il pusher, vistosi scoperto, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, 22 grammi di cocaina e 325 euro circa divisi in banconote di piccolo taglio.

Inoltre, un 58enne algerino è stato trovato in possesso di 240 euro in banconote di piccolo taglio oltre a due involucri contenenti cocaina, nell'area compresa tra Piazza Viani e la Chiesina dei pescatori. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.