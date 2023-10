Topi in una scuola elementare di Pisa

Non sembra essere stato risolto il problema topi alla scuola elementare 'Livia Gereschi' di Pisa. Un roditore è stato avvistato stamani all'interno di un'aula, che era rimasta chiusa da giorni proprio in seguito a un precedente avvistamento. Il Comune era già intervenuto nei giorni scorsi con pulizie straordinarie, ma il problema si è ripresentato e i bambini sono stati fatti uscire prima del servizio mensa.

“Da due settimane combattiamo con i ratti presenti nell'edificio, ma né l'Asl, né i Nas hanno ritenuto opportuno chiudere l'edificio per fare una sanificazione completa” scrive in una lettera un gruppo di genitori, che aggiunge come siano stati visti ratti nel refettorio. “Chiediamo la chiusura dell'edificio per alcuni giorni in modo tale da poter effettuare una sanificazione totale dell'edificio per poter rimandare i bambini a scuola con tranquillità”.

La dirigente scolastica Rossana Condello precisa che si tratta dell'avvistamento di un solo roditore nell'aula già chiusa “ma è evidente a questo punto che all'interno della scuola c'è un nido e che la pulizia straordinaria, effettuata anche ieri sera in mia presenza, non è sufficiente. Ho informato le autorità e attendo comunicazioni anche per la prosecuzione dell'attività scolastica".