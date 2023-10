Tozzi e Capecchi (FdI) alla Regione: "Riscuotere penali non basta. I treni devono funzionare"

Nella mattina di martedì 17 ottobre ci sono stati alcuni disservizi sulle linee ferroviarie Pistoia-Firenze SMN ed Empoli-Siena.Alessandro Capecchi, consigliere regionale in quota a Fratelli d'Italia ha elogiato le penali scattate a danno di Trenitalia per tutte e quattordici le linee regionali, tuttavia "è evidente che non sono sufficienti".

Capecchi vuole peròà capire dove sono destinate le risorse provenienti dalle penali: "Serviranno a garantire un migliore servizio ai cittadini o si perderanno nelle maglie della burocrazia regionale?"

Capecchi chiede inoltre delucidazioni all'assessore Baccelli sui numerosi disservizi registrati dal suo gruppo consiliare fra settembre e ottobre, oltre a pretendere un'audizione di RFI e Trenitalia in commissione trasporti.

Anche Elisa Tozzi (FdI) apprezza le penali, facendosi portavoce poi delle proteste dei pendolari. Tozzi critica però la Regione, reputando inutile che "canti vittoria per essere riuscita a far pagare le penali a Trenitalia, senza però avere un servizio che non funziona".