Ugopiadi 2023, oltre 100 carlini in abiti medievali a Livorno

Il 15 ottobre 2023, Guasticce è stata trasformata in un regno medievale, ma con un tocco moderno e peloso! Le Ugopiadi, le celebri olimpiadi dei carlini, hanno fatto il loro ritorno trionfale con il tema "Middle Age". Circa 100 carlini sono arrivati da ogni angolo d'Italia, sfoggiando maschere fantasiose che spaziavano da Dante al "Carlino nella Roccia", al "Carlino Santo Gral”, ai gargoyles, ecc. E sì, abbiamo visto carlini in abiti da cavalieri e dame!

Nate nel 2004, le Ugopiadi rappresentano il raduno nazionale in stile Olimpico dei carlini. Questo evento annuale, che si svolge in autunno in Toscana, è l'occasione perfetta per riunire la comunità virtuale di amanti dei carlini. Ogni anno, l'evento ha un tema diverso, e i partecipanti possono godersi una sfilata in maschera, gare di atletica leggera (molto leggera!) e momenti di pura allegria in compagnia dei loro piccoli amici a quattro zampe. L'essenza delle Ugopiadi? Divertimento, ironia e la gioia di stare all'aria aperta nella splendida campagna toscana.

La magia delle Ugopiadi ha origine dalla storia di Ugo, un carlino che, nonostante provenisse da allevamenti lager dell'Est Europa, ha trovato amore e cura nelle mani di Elisa Cavasin e Stefano Pampaloni. Acquistato nel 2000, la storia di Ugo ha ispirato la creazione di questo evento unico nel suo genere. Le Ugopiadi sono nate come un tributo a Ugo e come un modo per condividere l'amore per i carlini.

E mentre ci divertiamo, non dimentichiamo l'aspetto sociale dell'evento. Con l'iniziativa "Scatolette per tutti", gli organizzatori hanno dimostrato che il cuore delle Ugopiadi batte non solo per i carlini, ma per tutti i cani, raccogliendo oltre 300 scatolette di cibo morbido (per i pelosi più anziani) destinato al canile Baffi e Code di Livorno.

Risultati Ugopiadi 2023

Sfilata:

Dea - Brescia (Bs)

Sissi - Torre Del Lago Puccini (Lucca)

Sylvie - Firenze (FI)

Frida - Roma (Roma)

100 metri carlini:

Ape - Pontremoli (Massa-Carrara) - 3,00 sec

Quintus - Prato (Prato) - 3,02 sec

Carolina - Domodossola (Vb) - 3,61 sec

100 metri carlini ostacoli:

Ape - Pontremoli (Massa-Carrara) - 3,09 sec

Lola - Livorno (LI) - 3,96 sec

Kira - Sesto Fiorentino (Firenze) - 5,03 sec

Staffetta:

Ape - Pontremoli (Massa-Carrara) - 7,15 sec

Carolina - Domodossola (Vb) - 7,75 sec

Quintus - Prato (Prato) - 7,90 sec

Maratona:

Otello - Torino (To)

Ape - Pontremoli (Massa-Carrara)

Carolina - Domodossola (Vb)

Fonte: Ufficio stampa