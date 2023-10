Use al primo posto, coach Valentino: "Compattezza del gruppo come punto di forza"

È vero che siamo appena agli inizi e che la strada è lunghissima, ma il tre su tre dell’Use Computer Gross con due vittorie esterne ed il primo posto in classifica a braccetto con Quarrata sono aspetti che non possono passare inosservati. L’avvio di stagione che è sempre un momento delicato, per i biancorossi sta andando come meglio non si poteva. La conferma dal derby vinto domenica scorsa sul difficile campo dei fiorentini di Legnaia, trascinati da un Giannone da 34 punti e, fino ad oggi, 25,6 di media.

"Eravamo consapevoli che le difficoltà della partita erano tante – spiega coach Luca Valentino – ma siamo stati bravi ad approcciare e gestire la partita anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati. Dopo l’intervallo sapevamo che compattandoci e restando concentrati avremmo giocato una buona seconda metà di gara e così è stato. Direi una prova notevole di carattere e di squadra col contributo importante di tutti i ragazzi, anche perché abbiano dovuto fare i conti con i problemi fisici di De Leone prima e Cerchiaro dopo". "Ora ci aspetta una settimana complessa che culminerà con la partita interna di sabato contro Sestri – prosegue – valuteremo con il nostro staff medico i problemi fisici che abbiamo avuto. Siamo chiamati a doverci stringere ancora di più, cosa che sono certo i ragazzi riusciranno a fare con la voglia e l’entusiasmo di sempre. La compattezza di questo gruppo, come si vede anche in campo, è al momento il nostro punto di forza".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa