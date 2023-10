Vede i carabinieri e tenta di nascondersi, con sé aveva ovuli di eroina: arrestato

Dopo aver visto l'auto dei carabinieri, è fuggito velocemente all'interno di un palazzo, entrando dal portone lasciato aperto. Con sé aveva della droga. È quanto scoperto dai militari a Scandicci che, insospettiti dal comportamento dell'uomo, hanno deciso di approfondire la situazione entrando nello stabile in cui si era nascosto.

Qui è stato sorpreso il soggetto, un 36enne nigeriano, che ha cercato di sottrarsi al controllo spingendo violentemente i carabinieri. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di eroina divisa in ovuli. L'uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.