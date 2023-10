177 milioni per 13 stazioni. C'è anche Pontassieve

Tredici stazioni ferroviarie italiane in attesa dei soldi per la riqualificazione. Fra queste anche quella di Pontassieve.

I lavori riguarderanno le opere di completamento dell’accessibilità ferroviaria della stazione. In particolare entro fine anno inizieranno i lavori per rialzare il secondo marciapiede a 55 cm, secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni. Sempre sul secondo marciapiede: sarà rinnovata la pensilina e sarà realizzata una nuova scala che porta al sottopassaggio della stazione.

Questo in continuità con i la vori già eseguiti negli ultimi anni che hanno visto l’innalzamento del primo e terzo marciapiede.

Inoltre saranno rinnovati il sottopassaggio e il fabbricato viaggiatori dove si interverrà sulla facciata esterna e nella parte interna. Gli interventi, il cui termine è previsto per il 2025, prevedono anche il rinnovo della piazza antistante alla stazione.

L'intervento rientra nel finanziamento di 177 milioni di euro, destinati appunto all'ammodernamento delle strutture.

Fonte: Ufficio stampa