Intervento dei vigili del fuoco di Livorno per incendio di una auto poco dopo il casello della SS1, in direzione Livorno. Ill mezzo ha preso fuoco dopo il casello, sono intervenuti mezzi e uomini dei vigili del fuoco da Cecina e da Livorno. L'incendio è stato domato rapidamente e le 3 persone a bordo non hanno riportato danni.