Allerta meteo, attivato il Centro Operativo Comunale

Il Comune di Empoli, nel pomeriggio di oggi mercoledì 18 ottobre 2023, ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione civile, che si trova nella sede già individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino. L'attivazione viene eseguita al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per allerta codice arancione emanato dal Centro Funzionale Regionale della Toscana e valido dalle 00:00 alle 14 di domani, giovedì 19 ottobre 2023, per i rischi idrogeologico - idraulico reticolo minore e temporali forti, che stanno interessando il territorio comunale.

L'attivazione del C.O.C., centro che è sotto la direzione del responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale, è stata disposta con ordinanza 596 del 18 ottobre 2023. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa