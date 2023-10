Allerta meteo per forti temporali nella Toscana del centro-nord

Allerta meteo codice arancione per temporali e rischio idrogeologico nella giornata di domani, giovedì 19 ottobre, a nord dell Toscana e codice giallo per gli stessi eventi nell'area centrale, tra cui il Valdarno Inferiore. Lo ha diramato il Centro Funzionale regionale per la Toscana. Il codice sarà dalla mezzanotte fino alle 14 di giovedì 19 per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore, nonché per forti temporali.

Previsioni meteo (fonte Centro funzionale regionale):

Peggioramento per una perturbazione che ci interesserà fino al fine settimana.

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, mercoledì, precipitazioni sparse sulle zone centro settentrionali; in serata peggioramento con le precipitazioni che si concentreranno sulle zone di nord ovest, acquisendo carattere temporalesco, anche di forte intensità. Nel corso delle prima parte di giovedì ulteriore peggioramento con possibilità di temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali; nel corso del pomeriggio e della sera di domani le precipitazioni, anche temporalesche, risulteranno più sparse e intermittenti, ma potranno ancora localmente risultare forti.

Si prevedono i seguenti cumulati: nel pomeriggio-sera di oggi medi significativi sulle zone settentrionali, con massimi puntuali elevati in particolare sul nord ovest e intensità oraria forte.

Nella giornata di domani cumulati medi abbondanti su tutte le zone centro settentrionali e significativi sulle zone centrali, con massimi puntuali molto elevati in particolare sul nord ovest; intensità oraria molto forte in particolare sulle zone prossime alla costa.

TEMPORALI: oggi, mercoledì, in serata possibili temporali forti sulle zone di nord ovest. Domani temporali, anche forti, possibili ovunque, ma localmente persistenti nella prima parte della giornata sulle zone centro settentrionali.