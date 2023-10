Bartolini (Lega): “Apicoltori lanciano l’allarme vespa velutina: la Regione li sostenga non solo tramite un opuscolo informativo.

“Da qualche anno, anche con specifici atti in merito, mi sono occupata dell’arrivo, anche in Toscana, della temibile(per le api, ma anche per l’uomo) vespa velutina-afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega.” “Dopo essere stata avvistata nel nord della Toscana, ora questo insetto è arrivato anche nell’empolese, mettendo in giusta apprensione gli apicoltori, già alle prese con un meteo piuttosto anomalo-prosegue il Consigliere.” “Ritengo che la Regione debba essere, dunque, concretamente al loro fianco e non solo tramite un opuscolo informativo-precisa l’esponente leghista.” “I danni che può causare tale tipo di vespa sono particolarmente ingenti e quindi auspico un supporto immediato agli addetti ai lavori-sottolinea la rappresentante della Lega.” “Un adeguato sostegno, lo chiederò, quindi, ufficialmente, tramite una mozione che presenterò in Aula-conclude Luciana Bartolini.”

Fonte: Ufficio stampa