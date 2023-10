Blocca la linea ferroviaria e tira pietre ai poliziotti, immobilizzato col taser a Lucca

Un 28enne eritreo è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio per aver interrotto la linea ferroviaria Lucca-Pisa per 2 ore nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trovato steso sui binari al km 46 della linea ferroviaria, già interrotta per motivi di sicurezza. La polfer lo ha rintracciato mentre l'uomo aveva preso a camminare sulla massicciata, in direzione Lucca. All'ordine di fermarsi ha cominciato a tirare le pietre contro gli agenti. In supporto è giunta anche la questura di Lucca. È stato fermato nei pressi di via Corte Belli ma ha continuato a reagire con calci e pugni. Allora gli agenti hanno utilizzato il taser per immobilizzarlo. L'uomo, nello status di rifugiato politico, è stato denunciato in stato di libertà. Il questore di Lucca ha emesso per lui il foglio di via obbligatorio per 2 anni dal territorio di Lucca.