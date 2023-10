Un 57enne savonese è finito in pronto soccorso all'ospedale di Careggi dopo essere caduto dalla spalletta del torrente Mugnone a Firenze ieri intorno alle 13, in via Boccaccio. L'uomo, forse ubriaco, è caduto dal muretto per circa 3 metri, rovinando a terra sul greto del torrente in secca. Sul posto la polizia e un'ambulanza inviata dal 118. L'uomo è ancora ricoverato. Ha riportato fratture e un trauma cranico.