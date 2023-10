Carabinieri in azione in città e in provincia

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un uomo di 26 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata eseguita dopo i controlli che i militari hanno effettuato nei quartieri labronici di Corea e Shanghai.

I carabinieri hanno fermato il giovane dopo che l'hanno visto avvicinarsi a diversi altri ragazzi nei pressi di un supermercato della zona. Il giovane è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati 237 euro in contanti.

Una volta portato in caserma, un controllo più approfondito ha fatto rilevare tredici dosi di cocaina nascoste fra i vestiti e un pezzo di hashish.

A Cecina, nella frazione di San Piero in Palazzi, i carabinieri forestali hanno invece constatato la mancanza di legname.

Un anno fa, al titolare di un'impresa boschiva erano stati sequestrate circa 16 tonnellate di legna da ardere, ritenuta tagliata in maniera illecita. La legna era stata affidata allo stesso imprenditore, che avrebbe dovuto custodirla nella proprietà.

A un controllo è invece emersa la mancanza di circa metà delle legna sequestrata (8 tonnellate).

L'imprenditore è così stato denunciato all'autorità giudiziaria per violazione dei sigilli e sottrazione di materiale sottoposto a sequestro.