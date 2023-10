Derattizzazione alle Gereschi: scuola aperta e attività di monitoraggio in corso

A seguito delle prescrizioni comunicate ieri nel tardo pomeriggio da parte dell’Unità Igiene pubblica dell’Azienda USL al Comune di Pisa, la scuola primaria Gereschi stamani è rimasta regolarmente aperta. L’autorità sanitaria competente in materia ha preso atto delle attività di derattizzazione effettuate dalla ditta incaricata dal Comune e ha indicato la prosecuzione delle attività di monitoraggio, sia all’interno che all’esterno della scuola, per assicurarsi che l'infestazione sia stata debellata con gli interventi eseguiti nei giorni scorsi, senza ravvisare la necessità di chiudere la scuola. La ditta stamani si è nuovamente recata nei locali scolastici e ha verificato che non ci sono altre tracce di presenza dei roditori.

«Dopo il sopralluogo già effettuato sabato scorso – spiega l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi – stamani all’apertura della scuola ero di nuovo presente per fornire spiegazioni sull’attività svolta dall’Amministrazione Comunale e per rassicurare la dirigente scolastica, insegnanti e genitori. L’Azienda Usl non ha prescritto la chiusura della scuola, ha fornito invece altre prescrizioni che sono state o saranno eseguite dall’Amministrazione Comunale».

«Oltre all’attività di monitoraggio di stamani – aggiunge l’assessore all’ambiente Giulia Gambini -, che ha confermato l’inesistenza di una infestazione da roditori, abbiamo disposto comunque per oggi un ulteriore intervento di sanificazione straordinaria dei locali scolastici che avverrà nel pomeriggio, a scuola chiusa. La ditta incaricata di derattizzazione ha inoltre assicurato che, a scopo precauzionale, continuerà le attività di controllo anche nei prossimi giorni».