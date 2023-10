Doposcuola al via a Vinci al Centro di Aggregazione di Sovigliana

Ricomincia il laboratorio Doposcuola a Sovigliana. Da lunedì 23 ottobre riparte il servizio post scuola nei locali del Centro di Aggregazione presso la sede della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana (in viale Togliatti). Dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì gli alunni della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado (con priorità per i primi) potranno usufruire di un servizio di assistenza e di supporto scolastico, finalizzato allo svolgimento dei compiti assegnati per casa, al consolidamento dei prerequisiti ed alla promozione di metodologie efficaci per lo svolgimento autonomo dei doveri scolastici. Gli alunni saranno seguiti dagli educatori professionisti della cooperativa Il Piccolo Principe.

"Il laboratorio Doposcuola è un servizio importante che aiuta i ragazzi a imparare metodi di studio utili per il loro percorso scolastico favorendo l'autonomia e l'aggregazione e lo scambio tra coetanei" commenta l'assessora alle Politiche giovanili Mila Chini.

È possibile iscriversi al laboratorio Doposcuola per un massimo di 2 giorni a settimana e/o fino a disponibilità dei posti. Numero di iscritti da un minimo di 5 ad un massimo di 12 iscritti al giorno. Le schede di iscrizione dovranno essere compilate e inviate con in allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità all’indirizzo di posta elettronica centrogiovanivinci@web.ilpiccoloprincipe.coop. In alternativa potranno essere consegnate presso il centro di aggregazione. Per ogni informazione si prega di rivolgersi al numero 3286564421 dalle ore 15 alle ore 17.

Informazioni e moduli per l'iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Vinci al link https://shorturl.at/dISTX.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa