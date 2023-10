Due autrici di zona ospiti del Club del Libro di Montelupo

Mercoledì 18 Ottobre alle 21.15 le autrici Daniela Mancini con L'ombra della sera e Francesca Ginepri con I disordini dell'amicizia (Porto Seguro Editore) saranno ospiti del Club del Libro Luis Sepulveda di Montelupo Fiorentino.

Il primo è un giallo avvincente, ambientato in un Commissariato di una cittadina della Toscana, dove troviamo agenti provenienti da varie regioni. E’ questo uno degli aspetti de “L’Ombra della sera”, romanzo poliziesco di Daniela Mancini (Mauro Pagliai editore, 2021)

Tra i protagonisti Irene Gando, piemontese e nuova Vicecomandante in prova al Commissariato toscano di San Zanobi (luogo di fantasia), che indaga insieme all’ispettore Lamanna, memoria storica della squadra, in un ambiente dominato inizialmente da molta circospezione e dal disappunto di chi, come Irene, si sente in qualche modo sacrificata in un piccolo commissariato di provincia. I primi casi sono insignificanti, poi le si presenta, in apparenza un comune suicidio, che non sembra certo adatto a stimolare il lavoro investigativo degli inquirenti. Ben presto, però, le cose cambiano: viene coinvolta, infatti, una famiglia potente, e si cominciamo a formulare varie ipotesi, che tuttavia non approdano ad alcun risultato probatorio. Proprio quando l’indagine verrà considerata chiusa, senza un nulla di fatto, accadrà qualcosa di imprevisto, che costringerà a riaprirla.

“In questo romanzo – osserva Daniela Mancini – non ho seguito i metodi deduttivi o logico-intuitivi dei grandi scrittori di Gialli del passato. I protagonisti sono persone comuni, con i loro sentimenti, la loro emotività e le loro idee. Nel secondo si racconta il legame intenso tra due donne, Selvaggia e Adelaide. Due caratteri tenaci che spesso si trovano ai poli opposti .

Interviene Aglaia Viviani. L appuntamento è per questa sera alle ore 21.15 al Circolo Arci Il Progresso Via Rovai Montelupo Fiorentino.