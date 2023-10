Europa: unanimità sul parere Politiche della Concorrenza, la soddisfazione di Mazzeo

Approvato all’unanimità dalla Commissione ECON il parere sul “Report annuale sulle Politiche della concorrenza dell'Unione Europea”, di cui è relatore il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. Il parere sul Report è stato discusso e votato questa mattina (mercoledì 18 ottobre) nel corso di una riunione della Commissione ECON che si è tenuta a Wismar (Germania), su invito di Tilo Gundlack, deputato del Landtag del Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

“Sono molto orgoglioso di questo voto all’unanimità in Commissione che ci fa capire che il nostro lavoro va nella direzione giusta – ha affermato il presidente Mazzeo -. Partendo dal principio di non danneggiare la coesione, chiediamo una serie di riforme delle politiche della concorrenza che ci permetteranno di avere un alto livello di investimenti specie nei territori più svantaggiati e un mercato unico, dinamico ed equo, e tale da supportare i cittadini e le imprese. Le politiche di concorrenza, pilastro fondamentale dell’Unione Europea, e in particolare il regime sugli aiuti di Stato, sono state rilassate temporaneamente per supportare in modo adeguato le imprese europee danneggiate prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina. È tuttavia oggi necessario passare da un regime emergenziale ad un assetto in grado di bilanciare la necessità degli investimenti con il mantenimento di un livello adeguato di concorrenza nel mercato unico per raggiungere l’obiettivo della doppia transizione ecologica e digitale”.

Il parere sarà quindi discusso nell’assemblea plenaria che si terrà a Bruxelles il 29 novembre.

Nel pomeriggio di ieri, al municipio di Wismar, il presidente Mazzeo ha incontrato le istituzioni del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore: Thomas Beyer, sindaco di Wismar; Isolde Ries, sindaco di West Saarbrucken e Birgit Hesse, presidente del Parlamento del Land.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa