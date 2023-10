Giani riceve l’ambasciatore del Portogallo Pereira

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto stamani a Palazzo Strozzi Sacrati l’ambasciatore del Portogallo Bernardo Futscher Pereira in visita ufficiale in Italia.

Nel lungo colloquio è emerso quanti siano i temi che legano la Toscana e il Portogallo “Abbiamo una comunanza di costumi e cultura - ha detto il presidente Giani-; anche il Portogallo, come la Toscana, fonda su turismo, bellezza dei luoghi, prodotti della terra parte della sua economia. E su questo possiamo sviluppare ulteriormente le nostre relazioni mettendo in campo iniziative di valorizzazione”. L'ambasciatore e il presidente si sono soffermati anche su argomenti politici, sullo sport, sulle peculiarità dei rispettivi territori, sottolineando come “l’Unione Europea dia forza – ha aggiunto Giani- ad uno sviluppo comune di intenti”.

L’incontro è terminato con la proposta da parte del presidente Giani di un legato di cooperazione e amicizia fra la Toscana e una regione del Portogallo da individuare

Fonte: Regione Toscana