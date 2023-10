Incidente a La Serra, tre feriti e strada chiusa per rischio fuga di gas

Incidente all'ora di cena lungo via San Regolo, all'altezza del ristorante La Gioconda tra La Serra e Balconevisi a San Miniato. Alle 20.30 due auto hanno impattato, pare per un sorpasso azzardato di una coda di auto, ma la dinamica è da confermare. Sarebbe stata colpita un'auto che stava uscendo da una strada sterrata senza aver acceso ancora i fari. Tre i feriti (nessuno grave) tra cui una giovane di 21 anni. Sul posto le ambulanze della Pubblica assistenza di Montopoli e di Santa Croce. Inviati sul posto anche i vigili del fuoco di Castelfranco perché nell'urto un'auto parcheggiata è stata colpita contro una colonnina del gas metano a bordo strada. La strada è stata chiusa per il tempo dei soccorsi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.