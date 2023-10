Incidente in via Gioberti, aperto fascicolo per omicidio stradale

Sull'incidente avvenuto in via Gioberti, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nello scontro tra una moto, risultata rubata sulla quale viaggiavano contromano tre persone, e un'auto, ha perso la vita il conducente di quest'ultima, Lorenzo Brogioni.

Conosciuto da tutti, Brogioni era attivo nel mondo del volontariato fiorentino e un grande appassionato di letteratura, di libri usati e antichi, che vendeva anche nei mercati rionali della città. Una tragica scomparsa che ha provocato grande dolore al Galluzzo, luogo d'origine del 43enne, e in tutta la città. Una ferita per la quale, come dichiarato dal sindaco Dario Nardella, il comune si costituirà parte civile in un eventuale processo.

Secondo la ricostruzione della dinamica, da via Gioberti è giunta all'improvviso in controsenso una moto di grossa cilindrata, a forte velocità. L'impatto con l'auto guidata da Brogioni è stato violento e il mezzo si è ribaltato. A bordo della due ruote c'erano tre persone, una è fuggita e altre due sono state soccorse sul posto. Si tratta di due giovani, entrambi di origine tunisina e uno dei quali minorenne, che pare siano ancora ricoverati. Il pm titolare delle indagini, Gianni Tei, ha chiesto un supplemento di accertamenti alla polizia municipale.