Incidente tra auto e ambulanza, 24enne denunciato per guida in stato di ebbrezza

Verso l'una di notte, due pattuglie della polizia sono state chiamate al Ponte della Fortezza a Pisa a causa di un incidente stradale tra un'auto e un'ambulanza, senza feriti. Dopo aver effettuato i rilievi, il conducente dell'auto, un giovane di 24 anni proveniente da Massa, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo l'incidente, poiché aveva un tasso di alcol nel sangue oltre tre volte superiore al limite legale. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida, e il veicolo è stato sequestrato amministrativamente.