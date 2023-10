Installa una trappola con esca nel pollaio, denunciato a Firenze

Aveva posizionato una trappola a battente con un'esca all'interno per catturare la fauna selvatica. Il proprietario di un campo con pollaio in via di Soffiano a Firenze è stato denunciato dai carabinieri forestali di Ceppeto. La trappola, che era stata segnalata da un escursionista, è stata sequestrata perché ritenuta mezzo di caccia non consentito. Il gestore del pollaio aveva affermato di aver posizionato la trappola perché nel recente passato era stato depredato di alcune galline. Ma ciò non è valso a scampare dall'azione dei militari.