La nuova emergenza Università, come correggere gli squilibri e rilanciare il sistema

Domani giovedì 19 ottobre, dalle ore 10 alle 17, presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi di Firenze (via Laura 48 Firenze, Aula 211), la FLC CGIL ha chiamato a raccolta associazioni, rappresentanti della politica, studenti, studentesse e realtà universitarie per un’assemblea nazionale dedicata ai temi dell’Università. Alla discussione parteciperà, tra gli altri, la segretaria generale della FLC CGIL, Gianna Fracassi e le conclusioni saranno affidate al segretario generale della CGIL, Maurizio Landini (suo arrivo previsto in mattinata).

Previsti interventi delle lavoratici e dei lavoratori, delle associazioni, movimenti e realtà universitarie; in programma anche una tavola rotonda con le forze politiche

In queste settimane, infatti, grazie anche alla mobilitazione degli studenti e delle studentesse che denunciano l’insostenibile situazione degli affitti, si è tornato finalmente a parlare di questione universitaria nel nostro Paese. Ma il caro affitti è solo uno dei problemi dell’università italiana che vive un’emergenza complessiva, con il numero degli studenti e delle studentesse che continua a non crescere e le barriere di accesso al sistema che rimangono in piedi nonostante la ripresa degli investimenti e i fondi del PNRR. L’assemblea sarà dunque l’occasione per fare il punto sulla realtà, i dati e le cifre degli atenei italiani, a partire da un documento della FLC CGIL, che contiene spunti su come correggere gli squilibri e rilanciare il sistema universitario.

Sarà possibile seguire l’assemblea in streaming sul sito www.flcgil.it

IL PROGRAMMA

– ore 10 introduzione di PINO DI LULLO, Segreteria nazionale FLC CGIL

– ore 11 dibattito: interventi delle lavoratici e dei lavoratori, delle associazioni, movimenti e realtà universitarie, ADI, ANDU, ARTED, LINK, UDU, RETE29APRILE, ROARS

– ore 12:30 conclusioni della sessione mattutina di GIANNA FRACASSI, Segretaria generale FLC CGIL

– ore 14:30 tavola rotonda “Emergenza università, le risposte della politica”, invitate ad intervenire le forze politiche, coordinamento di LUCA SCACCHI (Forum docenti università FLC CGIL)

– ore 16 conclusioni di MAURIZIO LANDINI, Segretario generale CGIL

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze