Partono i laboratori del week-end al Teatro di Bo’

Si parte sabato 21 Ottobre dalle 16 alle 18 con “Teatro in Famiglia”, laboratorio per Bambine e Bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati da uno o più adulti (genitori, nonni, zii, fratelli, sorelle, amici, amiche, ...). Lo scopo del laboratorio è quello di permettere di scoprire e riscoprire il Gioco Teatrale, vivere insieme l’Esperienza magica e creativa del Palcoscenico in un ambiente libero in grado di stimolare la fantasia, permettere ai bambini di acquisire una maggiore conoscenza di sé stessi e degli altri, favorire la comunicazione e la creazione di un senso di calore e comunità.

Il contributo richiesto per partecipare all’incontro è di 30 euro per i gruppi fino a 4 persone e di 50 euro per i gruppi fino ad otto persone. Al contributo vanno aggiunti per ogni partecipante i 10 euro necessari per la Tessera Associativa, della durata di dodici mesi e valida per tutte le attività realizzate dal Teatro di Bo’ e dai Pensieri di Bo’. Per le Famiglie dei partecipanti al Laboratorio Teatrale per Bambini è richiesto solamente il possesso della Tessera Associativa. Per partecipare è necessario confermare la propria presenza al numero 351.5944009 (telefono o whatsapp) entro le ore 18:00 di venerdì 20 Ottobre.

Domenica 22 Ottobre dalle 14:30 alle 18:30 sarà invece la volta di “DRAMMA”, Appuntamento di Messa in Scena per Adulti e Ragazzi dagli 11 anni in su. Adatto sia a chi desidera sperimentare per la prima volta la magia del Palcoscenico sia a chi è già familiare con percorsi teatrali e vuole cimentarsi in un’esperienza dedicata alla Messa in Scena, l’incontro si concentrerà principalmente sull’azione scenica e si concluderà con una restituzione al pubblico sul lavoro svolto così da permettere ai partecipanti di vedere e percepire fin da subito la messa a frutto dei propri sforzi. Il contributo richiesto per la partecipazione è di 35 euro (per gli iscritti ai Laboratori Teatrali la partecipazione è compresa nella quota del Laboratorio). Per i non tesserati al contributo si aggiunge una quota di 10 euro comprensiva della Tessera Associativa. Prenotando per 4 incontri è possibile usufruire di una tariffa agevolata di 100 euro da versare al primo incontro.

Il tema dell’incontro sarà l’Acqua, che in tutte le sue forme e trasformazioni diventerà protagonista del nostro fare Teatro e ci metterà al corrente dei suoi segreti più profondi. Perché proprio come il Teatro, l’Acqua è profondamente vita e ci accompagnerà in questa escursione teatrale e sensoriale. Ai partecipanti è richiesto di portare un oggetto che sia per loro rappresentativo del concetto di Acqua.

Entrambi gli incontri saranno guidati da Franco Di Corcia jr (Attore, Regista, Drammaturgo, Formatore e Direttore Artistico del Teatro di Bo’) e Mattia Pagni (Attore e Creativo).

Sono inoltre aperte le iscrizioni per i Laboratori Annuali del Teatro di Bo’: “Supereroi”, Laboratorio per Bambini dai 5 ai 10 anni (incontri ogni giovedì dalle 18:30 alle 20:00); “Wild-e”, Laboratorio per Ragazzi dagli 11 ai 17 anni (incontri ogni martedì dalle 18:00 alle 20:00); “Amarcord”, Laboratorio per Adulti dai 18 anni (incontri ogni martedì dalle 21:00 alle 23:00).

Per prenotare la propria presenza è possibile contattare la segretaria del Teatro al numero 351.5944009.

Per scoprire l’intera offerta formativa 2023/24 del Teatro di Bo’ presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte è possibile consultare il sito teatrodibo.it.

