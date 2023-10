Lavoro nero in provincia, 38 persone impiegate a nero in 9 ditte

Sono 38 i lavoratori a nero scoperti dal Gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dalla Prefettura di Prato.

L'organismo, ha ispezionato nove aziende e ne ha sospeso otto per l'impiego di lavoratori privi di contratto. Altre otto persone sono state trovate senza autorizzazione idonea a stare in azienda e sono state elevate sanzioni per quasi 190 mila euro.

Negli ultimi tre accessi relativi ai dieci controlli effettuati dal GLI, in due stabilimenti della stessa ditta sono stati trovati 18 lavoratori in nero e cinque clandestini, per un ammontare di 97 mila euro di sanzioni.

Oltre ai lavoratori in nero, le autorità hanno rilevato situazioni non idonee in materia di sicurezza sul lavoro, nello specifico rispetto a dormitori privi dei requisiti di legge; sono stati sottoposto a sequestro anche 25 macchinari.