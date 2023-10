Le società sportive di Empoli si presentano per il compleanno di Decathlon

Il 21 e 22 ottobre il negozio Decathlon di Empoli festeggia un anno dall'apertura assieme alle associazioni sportive del territorio che hanno supportato in questi mesi.

Nei due pomeriggi, dalle 15 alle 20, le associazioni daranno la possibilità ai clienti di far conoscere le loro realtà.

Si tratta di: Pallanuoto Etruria, Anonymous Dog, Rugby Montelupo Empoli, Calcio Sociale, Accademia della scherma Empoli, Empoli for Charity, Walles Empoli, Cascine Volley, Sporting Montelupo, Unione ciclistica empolese, Empoli Fencing club.

Il sabato nel piazzale antistante al negozio ci saranno prove di pallanuoto, agility dog, rugby, calcio sociale, Empoli calcio charity, tchoukball, scherma e pallavolo.

Mentre la domenica: ciclismo, pilates, pallavolo, scherma, pallanuoto, truffle detection e sfilata canina.

Ci piace pensare che lo sport sia un mezzo per abbassare diverse barriere sociali e fisiche siamo felici di condividere queste due giornate con l'Empoli football club for charity che nasce con l’obiettivo di offrire impegno sociale da parte dell’Empoli football club per soddisfare le esigenze delle comunita’ locali in circostanze difficili e socialmente emarginate, nello specifico sabato 21 ci farà conoscere gli Special Summer Camp.

Altra realtà ma medesimo intento il Calcio sociale di Empoli che porta avanti da 10 anni un progetto di integrazione.