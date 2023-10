Letture in biblioteca e nelle pause a scuola, a Santa Croce 'Ottobre piovono libri'

"Leggere un libro oggi significa prendere tempo per noi stessi, andare offline e avere cura della nostra mente e del nostro benessere. In un’epoca in cui le distrazioni e le preoccupazioni della vita quotidiana sono sempre più pressanti è fondamentale recuperare il valore della lettura. Per questo, con la Biblioteca Comunale abbiamo organizzato una serie di iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, perché leggere è una continua scoperta".

Così Elisa Bertelli, assessora alle Politiche e istituzioni culturali del Comune di Santa Croce sull’Arno, presenta “Ottobre piovono libri”, una serie di iniziative dedicate alla promozione della lettura e dei libri che si terrà nella seconda parte del mese di ottobre alla Biblioteca Comunale Adrio Puccini.

Un programma ricco iniziato con il grande successo della presentazione del romanzo "Profumo di mandorle" organizzata insieme al gruppo di lettura Riva d'Arno, con la presenza dell'autore, Antonio Agnesi. Giovedì 19 ottobre il programma prosegue con un incontro del gruppo di lettura Le allegre comari di Windsor sul libro “Il valzer degli addii” di Milan Kundera. Due iniziative previste per martedì 24, quando si terranno la presentazione del libro “A parte gli scherzi è una cosa seria” di Lori Angiolini e l’incontro del gruppo di lettura Lettori geniali sul libro “Il grembo paterno” di Chiara Gamberale. Lunedì 30 è prevista la presentazione del libro “Una casa per Halloween” di Ettore De Benedictis, a cui seguirà un breve laboratorio creativo per bambini. “Halloween in biblioteca” è l’evento di martedì 31 ottobre dedicato ai più piccoli, un pomeriggio dedicato alle letture e al laboratorio creativo per bambini di età 6 - 10 anni.

Inoltre, nel mese di ottobre è cominciato il progetto “Un libro sotto il banco”, rivolto alle classi della Scuola Primaria di Santa Croce. Grazie a questo progetto, la Biblioteca Comunale Adrio Puccini consegnerà dei libri che i ragazzi e le ragazze potranno tenere "sotto il banco" e leggere nei momenti di pausa, per esempio prima di andare a pranzo, durante la ricreazione, a fine attività. Ad ogni classe verranno forniti circa 30 libri, e le schede dove ciascuno potrà scrivere l'autore, il titolo del libro, il giorno del prestito e quello della restituzione. Alla fine dell'anno saranno conteggiati i libri letti dalle classi, e i "lettori forti" di ogni classe saranno premiati con un attestato e con la possibilità di fare il/la “Bibliotecario/a per un giorno” nel mese di giugno.

Fonte: Ufficio Stampa