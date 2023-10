Creare nidi per gli uccelli del lago di Sibolla, debutta il laboratorio per bambini

Domenica 22 ottobre presso il Centro Visite della Riserva Naturale Lago di Sibolla si svolgerà un evento sulla cura dei piccoli spazi verdi e del birdgardening, un approccio al giardinaggio volto a rendere i nostri giardini, piccoli o grandi che siano, più accoglienti per i piccoli uccelli, gli impollinatori ed altri piccoli animali selvatici.

Un'opportunità per grandi e piccoli per imparare a conoscere meglio la piccola fauna selvatica che ci circonda e per creare piccole oasi di biodiversità intorno a noi.

L'iniziativa prevede, a partire dalle 15, un laboratorio per il montaggio di cassette-nido per piccoli uccelli rivolto a bambine e bambini. Le cassette nido così realizzate saranno successivamente installate lungo il percorso visite della Riserva Naturale.

A seguire, dalle ore 16.30, sarà presentato il libro "Birdgarden – Cusodi di vita" di Samuele Pesce con la presenza dell'autore.

L'iniziativa è interamente gratuita.

Per la partecipazione al laboratorio si può prenotare scrivendo a amicidelpaduledifucecchio@gmail.com o contattando il numero 370/3695621 (tramite whatsapp)