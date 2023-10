Lippi rischia tutto: nomina la nuova giunta. Ma il Pd vuole far cadere il Consiglio comunale

Rivoluzione nella giunta comunale di Cecina. Samuele Lippi è entrato quest'oggi in Comune per riprendersi il suo posto, dopo l'autosospensione per un percorso terapeutico dopo essere stato sorpreso a Riparbella dai carabinieri con una dose di cocaina. Nonostante il parere contrario del Pd locale, che ha votato per le dimissioni dell'attuale sindaco nell'incontro di ieri, Lippi oggi presenterà la sua nuova giunta. Quattro assessori su cinque hanno avviato le procedure per protocollare le dimissioni. Ora è tempo della conta interna dei voti: se la maggioranza del Consiglio comunale deciderà di dimettersi, decadrà anche la giunta Lippi e subentrerà un commissario prefettizio fino al voto nel 2024.