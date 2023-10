Ottobre Rosa a Montelupo, anche l'arte è uno strumento di benessere

Quali possono essere gli elementi che concorrono a creare una situazione di benessere complessivo? L’essere sottoposti alla bellezza e all’arte può comportare benefici secondari?

L’incontro che si terrà sabato 21 ottobre a partire dalle ore 16.00 presso il MMAB (piazza Vittorio Veneto, 11) a Montelupo mira proprio a scandagliare la correlazione fra arte e benessere.

Lo si farà con la dottoressa Costanza Altamore, psicologa e psicoterapeuta che collabora con l’associazione ASTRO.

Il tema non certo nuovo. Numerosi studi attestano il fatto che la cultura migliori la qualità della vita di una persona e questa abbia una ricaduta positiva anche in un contesto di cura per malattie anche importanti.

All’incontro saranno presenti anche l’assessora alle Pari Opportunità, Stefania Fontanelli, l’assessora alla Cultura, Aglaia Viviani e il presidente di Astro Paolo Scardigli.

L’incontro sarà seguito da una visita speciale al Museo della ceramica a cura della direttrice Lorenza Camin, che focalizzerà l’attenzione in particolare sul concetto di bellezza.

«Il mese di ottobre è interamente dedicato in Italia, ma anche all’estero alla promozione degli screening. La prevenzione è la principale arma che abbiamo per combattere il tumore al seno e per ridurre i decessi. Troppe donne ancora oggi sfuggono i controlli, per timore. Senza pensare che sono quei controlli che potrebbero salvare loro la vita. Ottobre rosa ha quindi un’importanza strategia e l’associazione Astro sta svolgendo un lavoro essenziale sul nostro territorio. - afferma l’assessora alle Pari Opportunità, Stefania Fontanelli - In queste settimane numerose iniziative si sono susseguite. Per questo anno a Montelupo abbiamo deciso di affrontare una questione da un’angolatura particolare e riflette su come l’arte e la cultura siano elementi proattivi per il mantenimento del benessere di una persona, anche in caso di malattia».

Dopo la visita chi vorrà potrà spostarsi presso la Pasticceria Vezzosi che ha organizzato assieme ad Astro un “Aperitivo rosa” il cui ricavato sarà destinato in parte al sostegno dell’associazione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa