Scomparsa di Kata, squadrone speciale dei carabinieri all'ex Astor. Il padre torna in carcere

Aggiornamenti sulla vicenda della scomparsa della piccola Kata, 5 anni, dall'ex hotel Astor di Firenze. Proprio nei locali di via Maragliano quest'oggi sono stati impiegati gli uomini dello squadrone Cacciatori dei carabinieri, un reparto speciale dell'Arma, solitamente impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

Nel frattempo il padre della piccola, Miguel Angel Romero Chicclo, è stato di nuovo detenuto, come riporta il quotidiano La Nazione. I carabinieri hanno notificato all'uomo un aggravamento della misura cautelare dopo che per 4 volte l'uomo non si sarebbe presentato in caserma per l'obbligo di firma. L'uomo era in carcere per furto e uso di carte di credito rubate.

Uno degli avvocati dei genitori di Kata, Filippo Zanasi, afferma che la mancata presentazione in caserma sarebbe avvenuta in due sole occasioni, mentre in altre due volte si è presentato ma in ritardo. Sempre i legali presenteranno le ragioni per cui Chicclo è mancato. Sempre i legali spiegano che l'arresto è slegato dall'indagine sulla scomparsa della bambina.