Sergio Forconi:”Anche io catturato dagli Acchiappafantasmi fiorentini”

“La prima volta che mi hanno parlato del film ero scettico. Mi sono domandato: che centro io con una storia di fantasmi e spiriti? Che cosa posso aggiungere io ad un film che è di fatto soprattutto un omaggio ad un pezzo di storia del cinema americano? Poi però ci ho riflettuto, ed il regista, e l’ideatore del soggetto, Renato Di Marcantonio, sono stati bravi a spiegarmi il loro progetto, a lusingarmi, che è sempre una cosa piacevole, e a mettermi a mio agio, senza farmi fretta o forzarmi. Ed alla fine ho accettato”. Sergio Forconi ha da poco compiuto 82 anni e oltre metà della sua vita l’ha passato davanti ad una cinepresa, diventando col tempo uno dei migliori caratteristi della storia del cinema italiano. Da ‘Berlinguer ti voglio bene’ fino a ‘Il Ciclone’, la sua carriera è stato sinonimo di battute, risate e voglia di relax. Per questo, forse soprattutto per questo, gli ideatori di ‘Assault on Florence: A Ghostbusters Story’, che verrà presentato in anteprima al The Space cinema a Novoli, a Firenze, il prossimo 31 ottobre, con una serata che fin da subito si preannuncia ricca di sorprese; lo hanno scelto.

Nella ricerca spasmodica di attori che possano unire alle battute di un film, un viso altamente espressivo e la voglia di ‘rapire’ l’attenzione degli spettatori, il regista Matteo Piccinini e gli sceneggiatori, hanno deciso di puntare le loro fiche su Sergio Forconi. “Non voglio parlare troppo del mio personaggio del film anche perché mi piacerebbe che tutto fosse scoperto quando sarà su grande schermo, ma vorrei parlare del clima che si è respirato sul set-racconta il classe ‘41 di San Casciano val di Pesa-. Alcuni attori, ma anche alcune persone che hanno lavorato intorno al film, hanno un età che potrebbero essere miei nipoti, e forse mi sono fatto trascinare soprattutto dal loro entusiasmo. La storia è divertente, ci sono colpi di scena, risate e non ci si annoia mai, e poi c’è soprattutto un bel progetto benefico dietro questo film, ovvero acquistare un macchinario speciale per l’ospedale pediatrico Meyer. Insomma non c’è un motivo valido per non vedere questa storia di Acchiappafantasmi, e soprattutto sedersi al cinema e provare ad alleggerire la propria testa per oltre un’ora e mezza. Del resto il cinema è magia, serve da sempre come antidoto per sospendere i propri pensieri negativi e trovare nelle storie raccontate motivi per sorridere, riflettere ed anche commuoversi se è necessario. In Italia poi la commedia di azione ha sempre fatto fatica ad imporsi e per una volta ho voluto mettermi alla prova anche io, per capire se posso ritagliarmi anche una nuova carriera da questo punto di vista”. “Spero che chi verrà a vedere ‘Assault on Florence: A Ghostbuster Story’ esca arricchito da questa esperienza e soprattutto si senta coinvolto da una voglia di fare un omaggio ad un film storico, ma anche attualizzarlo ai giorni nostri-ha proseguito Forconi-. Una cosa voglio dirla su questa pellicola: mi ha fatto sentire giovane, e mi ha regalato passione, e questo per un attore è la cosa piu’ importante. Per una volta non sono stato Sergio con i suoi oltre ottanta anni di vita ma sono tornato bambino, o adolescente, quasi quello dei tempi delle mie prime recite in parrocchia, dove tutto viene fatto in maniera spontanea. Questo forse è sempre stato il segreto della mia longevità cinematografica: non sentirmi mai arrivato ma desideroso di mettermi sempre alla prova. Spero di esserci riuscito anche con gli Acchiappafantasmi. Speriamo di catturare il pubblico giusto con questo film, e che venga ricordato come un progetto spensierato, che unisca risate, beneficenza e voglia di stare insieme. Tutte le cose belle della nostra vita”. Tornando alla premiere di ‘Assault On Florence - a Ghostbusters story’, no profit fan film, del prossimo 31 ottobre, il ritrovo è programmato nell’area interna del centro commerciale di Novoli alle ore 20:30, dove il cast arriverà scortato dalla Polizia Municipale con la Ecto mobile utilizzata nel film, e che fino ad oggi non è mai stata svelata. La serata proseguirà nella sala 1 del The Space Cinema in compagnia del presentatore Stefano Baragli che avrà la conduzione artistica della serata e durante la premiere ci saranno tante sorprese a tema Ghostbusters e Assault On Florence, oltre alla visione completa del film.

Fonte: Ufficio Stampa