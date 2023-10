Sicurezza, si è riunito il tavolo con le categorie economiche a Firenze

“Abbiamo ricevuto e raccolto la richiesta avanzata dalle categorie economiche di un incontro in prefettura, della quale mi farò tramite per richiedere un Cosp dedicato ai colpi notturni che si sono verificati in alcune zone del centro storico”. L’assessora Benedetta Albanese commenta così l’esito del tavolo che ha convocato stamani insieme al comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti con tutte le categorie economiche (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato) dopo le ultime spaccate ai danni di negozi concentrati in alcune zone del centro storico. “Con le categorie economiche e la polizia municipale abbiamo affrontato in modo operativo la questione dei furti. E’ stato un incontro proficuo in particolare su quello che come Comune possiamo mettere in campo per quanto di nostra competenza. Abbiamo dato la nostra disponibilità per una collaborazione più stretta con le categorie e i commercianti, che sono occhi vigili e luci accese per le nostre strade. Faremo quindi servizi mirati anche in borghese unitamente al monitoraggio da remoto delle telecamere di videosorveglianza, oltre alla garanzia di un presidio dinamico più intenso con le pattuglie della polizia municipale”. L’assessora ha poi ringraziato le forze dell’ordine per l’impegno e l’attenzione che già è alta su questo tema e che anche le notti scorse ha portato a due arresti da parte della polizia.